8 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BasicNet, società attiva nel settore dell'abbigliamento con vari marchi tra cui Kappa, K-Way e Superga, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e la distribuzione di un dividendo, per complessivi 3,1 milioni di euro, corrispondente a 0,06 euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione.

"Il modello di business, che è elemento distintivo del gruppo, ha confermato flessibilità e affidabilità consentendo di rispondere prontamente a un mercato fortemente instabile e permettendo di concludere il2020 con risultati migliori rispetto alle aspettative iniziali", ha affermato Marco Boglione, presidente e fondatore del gruppo a margine dell'assemblea.