Basic Net, BasicItalia acquisisce 61% di Sport Finance

(Teleborsa) - Il Gruppo BasicNet ha reso noto che BasicItalia, licenziataria dei marchi del gruppo per il territorio italiano, ha, holding di un gruppo di società licenziatarie deiper Francia, UK, Svizzera, Spagna e Portogallo.BasicItalia ha finalizzato l'operazione, in parte, tramite l'e, in parte, attraverso la sottoscrizione di unper un controvalore complessivo di circaL'accordo prevede, inoltre, duedella partecipazione, da esercitarsi rispettivamente nel 2021 o nel 2024, a valori legati all'andamento del Gruppo francese.Nel 2018, il Gruppo Sport Finance ha sviluppato un. I licenziatari BasicItalia e Sport Finance aggregheranno le loro attività di distribuzione dei marchi Kappa e Robe di Kappa sui principali mercati europei.