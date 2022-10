BASF mantiene guidance nonostante difficili condizioni economiche

Mercoledì 26 Ottobre 2022, 12:00







(Teleborsa) - BASF, società tedesca e una delle più grandi al mondo nel settore della chimica, ha registrato vendite pari a 21,9 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 12% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'aumento delle vendite è stato principalmente determinato da prezzi molto più elevati in quasi tutti i segmenti. Inoltre, gli effetti valutari hanno avuto un impatto positivo in tutti i segmenti e la crescita delle vendite è stata favorita anche dagli effetti sul portafoglio.



Rispetto al terzo trimestre del 2021, i proventi delle operazioni prima di ammortamenti e special item (EBITDA prima degli special item) sono diminuiti di 446 milioni di euro a 2,3 miliardi di euro.



Nonostante "il significativo indebolimento del contesto economico dal terzo trimestre del 2022", le previsioni del Gruppo BASF per l'esercizio 2022 pubblicate nella Relazione finanziaria semestrale 2022 rimangono invariate: vendite comprese tra 86 miliardi di euro e 89 miliardi di euro; EBIT ante special item compreso tra 6,8 miliardi di euro e 7,2 miliardi di euro; rendimento del capitale investito (ROCE) compreso tra 10,5% e 11,0%.