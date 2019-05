BASF chiude 1° trimestre con utile in calo e vendite in crescita

(Teleborsa) - La compagnia chimica tedesca BASF chiude i conti del primo trimestre con una contrazione degli utili, ma con vendite in aumento, e conferma le previsioni di crescita per l'anno in corso.



L'utile netto è sceso del 16% a 1,4 miliardi di euro, mentre le vendite sono aumentate del 3% a 16,2 miliardi di euro, grazie soprattutto al buon andamento del segmento Agricultural Solutions, mentre performano meno bene le divisioni Materials e Chemicals. L'EBITDA si contrae del 7% a 2,8 miliardi, mentre l'EBIT prima di voci straordinarie scende a 1,7 miliardi (-24%).



Confermate le previsioni per l'anno in corso che indicano vendite in "leggero aumento" ed un EBIT prima di poste straordinarie "lievemente superiore" rispetto all'anno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA