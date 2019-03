Barometro Crif, in crescita richieste di prestiti da parte delle famiglie (+11,1%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di febbraioed èil più elevato degli ultimi 7 anni. Una tendenza evidenziata da Crif sulla base dell'analisi del patrimonio informativo diNello specifico,, mentre la v"Si conferma anche a febbraio la dinamica positiva delle richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane. In particolare si segnala il nuovo record dell'importo medio richiesto, che continua a crescere trainato dalla componente dei prestiti finalizzati" commentaPer Capecchi se, da una parte, "il perdurare delle condizioni che favoriscono il contenimento dei tassi di interesse applicati mette le", dall'altra "la tendenza in corso a richiedere importi sempre più elevati unita ad un quadro macro-economico che presenta anche elementi di incertezza richiedono unaper ridurre i rischi di sovraindebitamento delle famiglie e di innalzamento dei livelli di rischiosità".A febbraio è stato raggiunto un nuovo record per l'importo medio richiesto, che nell'aggregato di prestiti personali e finalizzati è statoEntrando nel dettaglio, per quanto riguarda i, a febbraio l'importo medio richiesto ha raggiunto il valore dimentresi è attestato aLa rilevazione di febbraio ha visto unaa discapito della classe di richieste dibenché quest'ultima risulti ancora la classe preferita dagli italiani, con il 41,9% del totale. Per quanto riguarda iil, anche se in diminuzione di -3,1 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. Per i, invece, è la; -1,1 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo 2018).Anche nel mese di febbraio è laquella in cui si sono concentrate le preferenze degli italiani, con il. In contrazione, invece,