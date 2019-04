Barometro Crif, calano mutui e surroghe (-7,9%) ma cresce importo medio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2019 le(vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) hanno fatto registrare unarispetto allo stesso periodo del 2018 maÈ quanto emerge dall'che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie.Dopo lo stallo che aveva caratterizzato l'intero 2018, alla base di tale calo, secondo lo studio, vi è ilUnanel confronto con lo stesso mese dello scorso anno.Alla flessione del numero di richieste si contrappone, tuttavia, laal di sopra del valore rilevato nel corrispondente mese del 2018 (+3,0%). Il valore aggregato relativo ai, invece, risulta pari ail più elevato dal 2013 ad oggi."In entrambi i casi la dinamica in atto è riconducibile anche al progressivo ridursi del bacino di consumatori per i quali l'operazione di rottamazione dei vecchi mutui risulta ancora economicamente conveniente" commentaUn altro fenomeno da evidenziare – sottolinea Capecchi – "è lache implicano un upgrade di classe energetica". Un trend che, per Capecchi, "rappresenta una interessante opportunità per gli istituti di credito, che potranno avere un ruolo proattivo nel supportare e indirizzare la clientela retail verso la scelta green".Nel I trimestre dell'anno le richieste hanno visto una concentrazione prevalente nella classe compresa tra 100.001 e 150.000 euro, con una quota pari al 29,3% del totale ma con oltre il 45% del totale dei presenti importi al di sotto dei 100.000 euro.Il periodo in esame, rileva il Rapporto, ha visto uno slittamento delle richieste verso le duration comprese tra i 26 e i 30 anni (+2,6 punti percentuali) a cui corrisponde una parallela contrazione della classe compresa tra i 6 e 10 anni (-2,6 punti percentuali rispetto al 2018). Nel complesso, quasi 3 richieste su 4 prevedono piani di rimborsi superiori ai 15 anni mentre quelle di durata inferiore ai 5 anni, dove tipicamente si concentrano i mutui di sostituzione, spiegano solamente lo 0,6% del totale, in ulteriore seppur lieve riduzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.Lo studio di Crif conferma, infine, come siano i richiedenti d'età compresa tra i 35 e i 44 anni a rimanere maggioritari, con una quota del 33,9% sul totale. Si osserva, però, un aumento delle richieste da parte delle fasce di età più giovane di popolazione, con quella compresa tra i 25 e i 34 anni che cresce di +1,0 punti percentuali rispetto al I trimestre 2018.