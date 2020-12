Barilla, premio di 1000 euro a ogni dipendente per lo sforzo durante la pandemia

Un segnale simbolico ma anche molto concreto al termine di un anno difficile: mille euro in busta paga a tutti i dipendenti del Gruppo Barilla, per ringraziarli dell'impegno avuto nel 2020. Il riconoscimento, accolto con massima soddisfazione dai sindacati, è stato annunciato nel corso dell'evento aziendale di fine anno e si aggiunge ai tradizionali bonus annuali. L'importo totale che sarà distribuito nel mondo ai lavoratori è di 11 milioni, spiega il Gruppo che opera in più di 100 nazioni e quattro continenti e dà lavoro a oltre 8.400 persone in 29 siti produttivi (15 in Italia e 14 all'Estero) e 36 uffici commerciali.

APPROFONDIMENTI PARMA Mulino Bianco e Pan di Stelle Barilla, nasce il sito «Dedicato... ROMA Roma, a Balduina nasce l'Amazon di quartiere: una parte degli... HOME Le fondazioni sono la cerniera del welfare italiano

«Lo sforzo congiunto dei nostri collaboratori durante la pandemia - ha detto il presidente Guido Barilla - ha garantito la continuità delle attività in tutti i siti produttivi in risposta ad una domanda crescente e ci ha permesso di portare alle famiglie di tutto il mondo cibo buono e di qualità. Con questo gesto il Gruppo Barilla vuole esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi dipendenti». «Quello del 2020 sarà un Natale che tutti i dipendenti del Gruppo Barilla nel mondo ricorderanno non solo per le difficoltà legate al Covid-19 ma anche per un gesto di grande sensibilità sociale che questa azienda ha voluto compiere», ha commentato il segretario nazionale della Uila Uil Pietro Pellegrini, responsabile del settore industria alimentare.

In questo modo il gruppo ha riconosciuto, prosegue il sindacato, «anche lo straordinario ruolo che le organizzazioni sindacali hanno svolto per garantire la produzione nonostante la pandemia». «Siamo estremamente contenti che la Barilla abbia voluto, ancora una volta, rimarcare il valore essenziale delle lavoratrici e dei lavoratori che con i loro sacrifici e, possiamo dirlo, anche con il loro coraggio hanno continuato a lavorare nonostante le difficoltà che tutti conosciamo. Un impegno eccezionale che ha trovato, in questo Gruppo, una risposta altrettanto eccezionale», aggiunge Pellegrini, parlando di «gesto che riempie il cuore e per il quale la Uila ringrazia, insieme a tutte le famiglie coinvolte, la Barilla che ha saputo portare un pò di luce alla fine di un anno che speriamo di dimenticare tutti al più presto».

Our special “grazie” to #BarillaPeople: in addition to the traditional annual bonuses, we will distribute a total amount of 11 million euros to our employees around the world. A sign of appreciation for the dedication demonstrated in 2020 - via @Reuters https://t.co/tm2cjCgJH0 pic.twitter.com/YvFVN63G13 — Barilla Group (@barillagroup) December 18, 2020

In Europa, ha fatto sapere il Gruppo, Barilla ha donato circa 3 milioni di euro a ospedali e associazioni di volontariato e oltre 600 tonnellate di prodotti. Donati anche circa 550 mila euro negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile per sostenere ristoratori, agricoltori, ospedali e organizzazioni di volontariato.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA