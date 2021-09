Barilla e Algida insieme nella produzione di gelati: obiettivo sorpassare Ferrero

Martedì 28 Settembre 2021, 20:04

Barilla lancia la sfida a Ferrero ed entra nel business dei gelati. Un'alleanza per la valorizzazione di alcuni brand italiani iconici con l'ambizione di rafforzare la loro presenza su questo mercato. La nuova strategia è nel segno della sostenibilità e mira anche all'innovazione e alla valorizzazione in sé del Made in Italy.

I gelati saranno infatti prodotti in Italia e sarà garantita l'alta qualità delle materie prime che da sempre caratterizza entrambe le aziende. L'attività di ricerca e sviluppo di Barilla e Algida permetterà di lanciare ogni anno referenze innovative con l'ambizione di riprodurre l'esperienza organolettica del brand a cui si ispirano.

Nell'accordo anche la produzione di snack

L'accordo prevede anche la distribuzione nel canale fuoricasa di snack dolci e salati in monoporzione già prodotti da Barilla, che saranno così ancora più presenti in modo capillare in tutta Italia.

Per Barilla, l'intesa ha «l'obiettivo di assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack dove è leader di mercato». La partnership secondo Algida guiderà «l'innovazione nel mondo dei gelati, grazie all'ampliamento del suo portfolio con nuove referenze ispirate ad alcuni degli snack più amati dagli italiani».

«Siamo convinti che il mercato dei gelati offra prospettive interessanti e sappiamo di avere in casa brand e prodotti di sicuro interesse per il consumatore italiano», ha affermato Francesco Del Porto, presidente di Region Italy Barilla. «L'ambizione - continua - è anche di presidiare sempre di più il settore del fuori casa, grazie al Gruppo Unilever che ha una lunghissima esperienza e una capillarità senza eguali, che ci permette di iniziare questo progetto dall'Italia ma di poter avere, al tempo stesso, l'ambizione di allargare presto la prospettiva anche ad altri paesi Europei».

Per Unilever invece «avviare questa partnership con Barilla significa continuare ad innovare in un business chiave come quello dei gelati». «Si tratta di un’alleanza strategica per il made in Italy che permetterà anche di portare brand iconici sempre più vicini al consumatore» ha concluso Fulvio Guarneri, presidente di Unilever Italia.