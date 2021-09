Barcolana 53, Generali mette in palio il Trofeo Generali women in sailing

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:30

(Teleborsa) - Generali, presenting sponsor di Barcolana, la manifestazione velica giunta alla 53/a edizione, assegnera` il "Trofeo Generali - women in sailing" al primo team misto guidato da una donna timoniere nella "Coppa d'Autunno" del prossimo 10 ottobre a Trieste. La vincitrice sara` premiata con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy. La vela, disciplina sportiva che Generali sostiene storicamente e di cui condivide i valori, sara` lo sport utilizzato per parlare di gender equality, affrontando il tema delle professioni legate al mare tradizionalmente percepite come maschili.

"Con Barcolana, a cui Generali e` a fianco da oltre quarant'anni, – sottolinea la società in una nota – la Compagnia condivide l'impegno verso la societa`, promuovendo la diffusione della cultura dello sport partecipato, di stili di vita salutari, della sostenibilita` ambientale e della diversita` e inclusione. Temi che trovano sintesi nel motto di questa edizione della regata velica: 'Le nuove rotte', complementari a quelli per le celebrazioni per i 190 anni della Compagnia che ricorrono nel 2021".

"Ritornare in mare insieme, praticando lo sport e confrontandoci su temi come l'ambiente, la diversita` e inclusione, la sostenibilita`, – ha affermato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola – rende questa esperienza ancora piu` significativa: stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento, con opportunita` di crescita e miglioramento che vanno colte. Per Generali, che celebra i 190 anni e la cui ambizione e` essere Partner di Vita, e` un impegno verso le proprie persone e le comunita` in cui opera".

A Trieste, dove Generali e` stata fondata nel dicembre 1831, protagonista sara` palazzo Berlam – oggi sede dell'Archivio storico e dell'Academy di Gruppo – recentemente ristrutturato dall'architetto Mario Bellini. L'Archivio storico e` caratterizzato da un nuovo allestimento, curato da Gabriele Pitacco architetto e Acrobatik per la parte grafica. Sempre a Palazzo Berlam saranno avviati i corsi e le esperienze in aula della Group Academy, il nuovo centro di formazione globale del Gruppo. In occasione della Barcolana, dal 6 al 9 ottobre palazzo Berlam sara` illuminato con luci e con la proiezione di immagini e frasi che raccontano una visione condivisa e sostenibile del futuro, partendo dalla citta` in cui la Compagnia e` nata, ponendo l'accento sull'impegno per l'ambiente e la parita` di genere.

Il tema dell'ambiente e del mare sara` al centro del Sea Summit organizzato da Barcolana, la prima edizione dell'evento di divulgazione scientifica e approfondimento politico, economico e sociale dedicato alla sostenibilita` dei sistemi acquatici. All'evento Generali sara` presente con il presidente, la group head of Sustainability and Social Responsibility del Gruppo, Lucia Silva. Per contribuire alla conoscenza di Barcolana, Generali ha, inoltre, sostenuto la pubblicazione in italiano del libro 'Barcolana – Un mare di racconti', realizzato in occasione dei 50 anni della manifestazione, e oggi in inglese con contenuti rinnovati, affinche´ sia rappresentata non solo la sua storia ma il progetto che l'ha resa famosa a livello internazionale.