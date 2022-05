Barclays verso avvio buyback a fine maggio dopo confronto con SEC

Lunedì 16 Maggio 2022, 15:30







(Teleborsa) - Il colosso bancario britannico Barclays potrebbe avviare il programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di sterline, precedentemente annunciato e poi rimandato, alla fine di maggio. L'istituto prevede infatti di presentare un modulo 20-F 2021 modificato alla SEC entro la fine del mese, e dopo quest'azione sarà in grado di avviare il buyback. La questione riguarda la sospensione di alcune attività e le perdite per 450 milioni di sterline derivanti dalla cattiva gestione dell'emissione di alcuni strumenti finanziari negli Stati Uniti.



Barclays è in discussione con la Securities and Exchange Commission (SEC) sulla necessità di ritirare e presentare nuovamente i rendiconti finanziari inclusi nella sua relazione annuale sul modulo 20-F per l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2021, per riflettere l'impatto dell'errata emissione di circa 15 miliardi di dollari di strumenti finanziari per il quali non aveva i permessi per la vendita.