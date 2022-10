Barclays, utile trimestrale in aumento grazie a balzo FICC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannico Barclays ha registrato undi 2 miliardi di sterline nel periodo luglio-settembre, rispetto a 1,9 miliardi di sterline nello stesso periodo di un anno fa e al di sopra della media di 1,8 miliardi di sterline delle previsioni degli analisti (secondo un consensus compilato dalla banca). L'è stato di 1,5 miliardi di sterline (1,4 miliardi di sterline nel terzo trimestre del 2021) e il RoTE è stato del 12,5% (Q321: 11,4%)."Abbiamo ottenuto un altro trimestre di forti rendimenti e ottenuto una, con un aumento del 17% del profitto del gruppo a 6,4 miliardi di sterline", ha commentato il"Lae abbiamo continuato a creare slancio nelle nostre attività di consumo nel Regno Unito e negli Stati Uniti - ha aggiunto - Siamo pronti a fornire supporto ai clienti e ai clienti che si trovano ad affrontare un contesto economico incerto e una maggiore pressione sui costi".Escludendo l'impatto della sovraemissione di titoli negli Stati Uniti, ilè stato di 6,4 miliardi di sterline, in aumento del 17% su base annua, con uno slancio continuo in Consumer, Cards and Payments (CC&P) e Barclays UK. All'interno di Corporate and Investment Bank (CIB), la forte attività dei clienti nei mercati ha più che compensato l'impatto di un. Il profitto del gruppo ha beneficiato dell'I proventi insono aumentati del 38% a 7,428 milioni di sterline, rappresentando il miglior terzo trimestre da inizio anno sia per i mercati che per FICC su base comparabile. Il reddito di(fixed income, currencies and commodities) è aumentato del 63% a 4.719 milioni di sterline, principalmente in macro, riflettendo livelli di attività più elevati mentre la banca ha supportato i clienti in un periodo di volatilità del mercato.