Barclays, utile loro balza a 8,4 miliardi nel 2021

(Teleborsa) - Barclays ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile lordo record di 8,4 miliardi di sterline ed un RoTE del 13,4%. L'EPS si è attestato a 37,5p per azione. Risultati che fanno perno sulla ripresa economica post pandemia, in particolare sulla ripresa dei depositi e degli impieghi e sull'ottimo andamento dei consumi, che hanno generato entrate complessive per 21,9 miliardi di sterline.

Tutte le divisioni operative hanno prodotto rendimenti a due cifre: Barclays UK ha generato un RoTE del 17,6% (2020: 3,2%) e Barclays International un RoTE del 14,9% (2020: 7,1%), incluso un RoTE del 14,9% (2020: 9,5%) per la Corporate and Investment Bank (CIB) e RoTE del 15% (2020: (7,5)%) per la divisione Consumer, Cards and Payments (CC&P).

Redditività record per l'investment banking che ha generato un utile prima delle tasse di 5,8 miliardi di sterline, comprese le commissioni record di Investment Banking e le entrate azionarie2

Ottima posizione patrimoniale con un Common Equity Tier 1 (CET1) al 15,1%, stabile rispetto a dicembre 2020, ed un valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione aumentato del 9% a 292p

La banca distribuirà un dividendo totale per il 2021 di 6 pence per azione (1 pence nel 2020) ed annuncia l'intenzione di avviare il riacquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 1 miliardo di sterline, portando il totale dei riacquisti di azioni annunciati nel 2021 a 1,5 miliardi. Il tutto ha consentito di distribuire agli azionisti capi0tale in eccesso per un valore di 2,5 miliardi di sterline

"Sono orgoglioso di aver ottenuto queste performance resilienti, continuando a supportare i nostri clienti durante un anno di sfide legate al COVID-19", ha affermato il Ceo C.S. Venkatakrishnan, aggiungendo "guardando al 2022 ci concentriamo sulla fornitura di performance e rendimenti coerenti per tutte le nostre attività, supportati da una solida gestione del nostro bilancio e da un controllo dei costi".