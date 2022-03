Barclays, perdita di 450 milioni di sterline su operazioni bond mal gestite

Lunedì 28 Marzo 2022, 10:30







(Teleborsa) - Il colosso bancario britannico Barclays registrerà perdite per 450 milioni di sterline per operazioni su obbligazioni mal gestite. Ha affermato che i titoli offerti e venduti dalla sua attività di prodotti strutturati negli Stati Uniti, per un periodo di circa un anno, hanno superato l'importo consentito dagli accordo con le autorità, il che significa che dovrebbero essere riacquistati al prezzo di acquisto originale. Un accordo di emissione di obbligazioni con le autorità di regolamentazione consente agli emittenti di emettere strumenti senza richiedere ogni volta una approvazione.



La banca afferma che l'importo della perdita è la migliore stima, in questo momento, delle perdite che potrebbero derivare da queste questioni e ciò si rifletterà nell'annuncio sui risultati del primo trimestre. Barclays ha quindi annunciato che programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di sterline annunciato il 23 febbraio 2022 dovrebbe ora iniziare nel secondo trimestre dell'anno. Barclays ha commissionato una revisione indipendente dei fatti. Separatamente, le autorità di regolamentazione stanno conducendo delle indagini.