Barclays dimezza partecipazione in sudafricana Absa

(Teleborsa) - Barclays, colosso bancario britannico, ha dimezzato la propria partecipazione in Absa, la più grande banca nel Sud Africa. Attraverso un accelerated bookbuild (ABB) ha venduto 63.072.651 azioni ordinarie di Absa (pari al 7,4% del capitale) a un prezzo di 164,0 ZAR per azione (pari a uno sconto del 7,3% sulla chiusura di mercoledì del titolo quotato a Johannesburg), incassando 10.344 milioni di ZAR (circa 526 milioni di sterline).



A seguito dell'ABB, Barclays deterrà 63 milioni di azioni ordinarie di Absa, che rappresentano circa il 7,4% del capitale. La vendita comporterà un aumento pro forma di circa 10 punti base del CET1 ratio del gruppo Barclays al 31 dicembre 2021. I proventi netti dell'operazione saranno utilizzati per scopi aziendali generali del gruppo bancario britannico. Nel 2017 Barclays aveva ridotto la sua partecipazione in Absa (precedentemente denominata Barclays Africa Group) dal 62,3 al 14,9%.