Barclays annuncia utili in crescita e sopra le stime

(Teleborsa) - Profittabilità in crescita e sopra le attese degli analisti per Barclays. La big bank britannica ha chiuso il terzo trimestre con un utile pre tasse di 1,46 miliardi di sterline, a fronte degli 1,11 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente e deigli 1,30 miliardi del consensus.



A livello patrimoniale il Tier 1 è rimasto stabile al 13,2%.



Confermati i target per l'intero 2018.



Positiva la reazione del mercato: le azioni Barclays stanno guadagnando l'1,21% a Londra. © RIPRODUZIONE RISERVATA