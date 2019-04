Barcellona, LEITNER ropeways all'opera per l'ammodernamento della storica funicolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società italiana con sede a Vipiteno (BZ), indiscusso leader mondiale per la costruzione di impianti a fune.La prima cosa che cambierà sarà il nome,, che sarà un'attrazione a sé stante del parco, fornendo ai passeggeri non solo sicurezza e comfort, bensì un'esperienza del tutto nuova.e con l'inserimento di sistemi di apertura e chiusura delle porte più funzionali, di videosorveglianza e d'illuminazione di emergenza.Il design dei mezzi è stato ripensato per fornire comodità ai passeggeri, con. A tutto questo si aggiunge un sistema d'illuminazione per garantire la visibilità anche nelle ore di buio. Vi saranno anche tablet consultabili dal pubblico, nei quali troveranno informazioni concernenti il parco, la funicolare e la loro storia.. Dopo la seconda guerra mondiale, la Leitner abbandonò la produzione di teleferiche per materiali e focalizzò la sua attività sul trasporto di persone, motivata dal crescente turismo nelle Alpi.. Negli anni novanta del secolo scorso furono create le prime filiali estere. Nel 2000 l'azienda ha assunto il controllo del gruppo francese Poma (Pomagalski).in grado di offrire tutta la tecnologia invernale completa. Attualmente la Leitner ha stabilimenti produttivi in Francia e in Nordamerica ed oltre settanta succursali di vendita e assistenza in tutto il mondo.