(Teleborsa) - Barbara Cavaleri, Direttore Finance di Vodafone Italia, è stata nominata membro del Supervisory Board di Vantage Towers, operatore delle torri leader in Europa.



Entrata in Vodafone Italia nel 1999, Barbara Cavaleri ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità tra cui l'incarico di Finance Director di Vodafone Group Technology a Londra. Dal 2016 è Direttore Finance, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia.



Ha guidato per Vodafone l'operazione che ha portato alla fusione di Vodafone Towers Italia in Inwit, dando vita alla più grande Towerco italiana e la seconda in Europa con oltre 22.000 torri. In precedenza è stata auditor e consulente per numerose multinazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA