(Teleborsa) - Unada quasipernelle regioni gialle durante il weekend dove sono potuti tornare al lavoro tanti italiani impegnati dall'attività di ristorazione alla fornitura di cibi e bevande nella filiera alimentare che occupaE' quanto emerge da una stima Coldiretti sugli effetti delle aperture nel fine settimana, con l'eccezione didove si concentrano circa il 20% dei locali, rimasti chiusi perchè in zona arancione.Uncon molti degli oltreaperti nelle zone gialle che hanno registrato il tutto esaurito anche per le limitazioni dei posti disponibili per le stringenti misure di sicurezza e di necessario distanziamento adottate dalle strutture sulle quali continua a incidere pesantemente la chiusura serale che vale finoComplessivamente nel 2020 la ristorazione ha quasi dimezzato il-48%) per una perdita complessiva di circao, secondo stime Coldiretti su dati Ismea."Il prossimo passo - conclude - deve essere la possibilità in zona gialla dianche alla luce del progredire delle vaccinazioni e delle importanti misure di sicurezza adottata, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente