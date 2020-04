Banque de France stima PIL in calo del 6% nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lasintetizza così le previsioni relative all'andamento dell'economia francese, con un. Una dinamiche che trova come unito precedente la crisi provocata dagli scioperi del maggio del '68, quando l'economia si contrasse del 5,3%.L'ultimo bollettino della banca centrale francese conferma anche la, in particolare quella del'auto e dell meccanica,, in particolare il business turistico e degli hotel, entrambi pesantemente colpiti dalla pandemiaL'Istituto francese stima che ildurante la prima settimana di, si aggiri attorno, e che leabbiano operato ad appena ilcontro il 78% di febbraio.La Banque de France nutre anche un certo, in vista anche di una estensione delle misure di contenimento oltre il 15 aprile.