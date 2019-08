Bankitalia, salgono i prestiti al settore privato e diminuiscono le sofferenze bancarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(-37,5% in maggio), per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. Lo rende nota la Banca d'Italia nel suo report "Banche e moneta: serie nazionali".In aggiunta, fa sapere Palazzo Koch,(1% in maggio). Tali prestiti sono stati correttie degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari.In particolare,(2,5% nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,9% (-0,2% nel mese precedente).(3,5% nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria e' diminuita del 4,9% (-6,9% nel mese precedente).I tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,17% (2,26% in maggio);. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono risultati pari all'1,35% (1,43 nel mese precedente);, quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia allo 0,92%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,38%.