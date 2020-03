Bankitalia replica a NYT: banche italiane solide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lehanno registrato unnella qualità delLo afferma il Vicedirettore generale dellanella lettera-replica a un articolo pubblicato ieri dal New York Times, in cui si paventa una possibile nuova crisi del settore per effetto dell'impatto economico del coronavirus.(che definisce quella fatta dal quotidiana americano una rappresentazionesull'Italia e sul suo sistema bancario che omettesulla reale condizione del Paese e sulla sua capacità di tenuta)su alcune informazioni chiave riportate nell'articolo.Gli istituti italiani, alla fine di dicembre, avevano unnetto delin calo daldel dicembre 2015. L'esposizione ai titoli di Stato a fine gennaio ammontava a 316 miliardi di euro, pari aldell'esposizione totale di portafoglio, mentre era al picco massimo nel 2015 a 403 miliardi. Da maggio delle banche italiane hanno venduto, al netto,di titoli di Stato.Dal punto di vista patrimoniale, lehanno significativamente incrementato il, il capitale di migliore qualità, e a fine dicembre in media avevano undel 13,9% contro ildi fineAnche leprese per combattere ilnon peggioreranno laprecisa Bankitalia."Nel delineare una risposta alle ricadute economiche della pandemia, il Governo italiano ha appena introdotto misure di sostegno alle banche per l'erogazione di credito alleC'è poi la moratoria sul rimborso dei prestiti a favore delle PMI "al fine di contenere il calo del prodotto dovuto alla pandemia. La misura è indirizzata alleche hanno in essere prestiti o linee di credito ottenuti da banche o da altri intermediari finanziari e che sono attualmente in regola con i pagamenti. Dato che la moratoria non genera nuovi o ulteriori oneri per gli intermediari (risultando conforme al principio di neutralità attuariale), risulta neutrale rispetto ai requisiti che gli intermediari applicano nella valutazione della qualità delin maniera tale da evitare variazioni automatiche nella classificazione della qualità del credito di taliprosegue citando le garanzie pubbliche sulle misure di moratoria. "In considerazione del fatto che è comunqueche si verifichi un deterioramento della qualità del credito alla fine del periodo di moratoria, ilha introdotto garanzie pubbliche a parziale copertura delle esposizioni che beneficiano della moratoria. Tale misura rappresenterebbe un