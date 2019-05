Bankitalia, rallenta il credito a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo rileva l'ultimo rapporto "Banche e moneta" di Bankitalia, secondo cui isonoa marzo, mostrando un tasso di crescita più basso rispetto al +1,2% di febbraio.e sono(2,6% a febbraio) mentre inon finanziarie sono addirittura(-0,2% il mese precedente)., che si portano al 2,17% dal 2,27%, mentre quelli per il credito al consumo si attestano all'8,19%. Sul fronte imprese, i tassi sui finanziamenti scendono all'1,42% dall'1,51% ed in particolare quelli sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione al 2,02% e quelli di importo superiore a tale soglia allo 0,91%. I tassi passivi sui depositi in essere sono pari allo 0,34%.italiane sono stabili adi euro, mentre le sofferenze lorde risultano in calo a 69,2 miliardi dai 75,6 miliardi di febbraio, segnando un decremento del 37,7% su base annua.