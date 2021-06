Bankitalia, prestiti al settore privato ancora in crescita ad aprile

(Teleborsa) - Prestiti al settore privato in crescita del 3,7% ad aprile, in leggera decelerazione rispetto al 3,9% del mese precedente. Lo rileva l'ulti9mo rapporto "Banche e moneta" della Banca d'Italia, che calcola il dato corretto per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari.

Più in dettaglio, i prestiti alle famiglie sono aumentati del 4,1% (3,2% a marzo), mentre quelli alle imprese sono aumentati del 4,5% (5,7% il precedente).

I depositi del settore privato presso le banche sono aumentati del 9,6% dopo il 9,9% di marzo, mentre continua a scendere la raccolta obbligazionaria (-4,5% dopo il -3,9% precedente).

I tassi di interesse sui mutui sono saliti all'1,73% (1,72% a marzo), mentre quelli sulle erogazioni di credito al consumo si sono portati al 7,95% (7,98% il precedente). Lato società, i tassi di interesse sui finanziamenti alle imprese si sono attestati all'1,19% dall'1,25%, quelli per importi fino a 1 milione all'1,8% e quelli di importo superiore allo 0,77%.



Le sofferenze delle banche sono diminuite ancora (-18,3 % dopo il -18,5% di marzo) e risente dell'effetto di operazioni di cartolarizzazione.