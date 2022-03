Bankitalia: prestiti a privati ancora in crescita, risalgono sofferenze

(Teleborsa) - Aumentano i prestiti delle banche al settore privato, perlopiù per il sostegno offerto alle famiglie per l'acquisto di abitazioni ed altri beni pluriennali. E' quanto emerge dal consueto report di Bankitalia, relativo al mese di gennaio, secondo cui i prestiti erogati dalle banche italiane al settore privato sono cresciuti del 2,4% su base annua.

In particolare, i prestiti alle famiglie hanno registrato un forte aumento del 4%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati marginalmente be risultano in rallentamento rispetto al mese precedente quando si era registrato un +1,7%.

Lato raccolta, continuano a far bene i depositi del settore privato, che registrano una crescita del 4,7% su base annua, mentre la raccolta obbligazionaria mostra una diminuzione del 6,7%.

Tornano a salire anche le sofferenze delle banche sui prestiti concessi ai residenti in Italia. Sempre secondo l'Istituto di Via Nazionale, le sofferenze sono aumentate a 40,947 miliardi di euro a gennaio a fronte dei 38,147 miliardi complessivi registrati nel mese di dicembre del 2021.

L'ammontare complessivo delle sofferenze registrate a gennaio è così ripartito: 24,318 miliardi sono relative a società non finanziarie (erano 22,411 miliardi a dicembre); 12,13 miliardi a famiglie consumatrici(11,454 miliardi a dicembre); 3,052 miliardi a famiglie produttrici (2,817 miliardi il mese precedente); 143 milioni a istituzioni senza fini di lucro (147 milioni il precedente) e 1,304 miliardi a altre istituzioni finanziarie (da 1,318 miliardi)