Bankitalia, nuovo record per il debito pubblico a luglio

(Teleborsa) -, con lo stock delle passività della pubblica amministrazione che hanno raggiunto i. Si tratta del livello più alto mai raggiunto nelle serie storiche, dopo i 2.767,885 miliardi di giugno, mentre a maggio c'era stata una leggera moderazione. Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Finanza pubblica: fabbisogno e debito".Secondo il disaggregato per maturazione residua fornito dell'istituzione di Via Nazionale, laè di 7,6 anni, con 606 miliardi di euro in scadenza entro un anno, 887 miliardi in scadenza tra 1 e 5 anni e altri 1.277 miliardi in scadenza oltre 5 anni.Nel mese dii settori residenti hanno registrato rimborsi netti di obbligazioni per 1,4 miliardi di euro. Lehanno effettuato emissioni nette pari a 4,3 miliardi di euro: vi hanno contribuito le emissioni nette di BTP (4,8 miliardi) e CCT (1,1 miliardi) a fronte di rimborsi netti di BOT (1,0 miliardi), titoli internazionali (0,3 miliardi) e titoli delle amministrazioni locali (0,3 miliardi). Lehanno effettuato rimborsi netti per 1,7 miliardi di euro. Ihanno effettuato rimborsi netti per 4,0 miliardi di euro (le società non finanziarie per 1,4 miliardi e gli altri intermediari finanziari per 2,6 miliardi).Nel mese didei BTP guida a 3, 10 e 30 anni si sono ridotti di 1, 6 e 7 punti base, portandosi rispettivamente al 2,05, al 3,30 e al 3,53 per cento. Il rendimento del CCT guida è aumentato di 4 punti base, portandosi allo 0,96 per cento.