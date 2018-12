Bankitalia, mancanza dinamismo imprese è causa gap produttività e crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Lafondamentale dellaregistrata nel paese negli ultimi 20 anni".Lo ha affermato, nel suo intervento di apertura alla, organizzata assieme all'istituto di ricerca CEPR ed all'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza. Nel corso della due giorni, selezionati tra oltre 150 capolavori di studiosi autorevoli, provenienti dal mondo accademico e della ricerca a livello internazionale.Dopo aver parlato della fase di rallentamento che sta vivendo l'economia globale, Rossi si è concentrato sul caso Italia, affermando che "dalla metà degli anni '90, laaggregata èrispetto a quello evidenziato nell'area dell'euro".Laproprio negli anni dellaquando altri Paesi si avvantaggiavano della globalizzazione e traevano benefici in termini di produttività ha affermato Rossi, spiegando che l'impossibilità di fare lo stesso da parte delle imprese italiane è di solito attribuita all'ampio numero di PMI ed aggiungendo che "la dimensione contenuta della maggior parte delle imprese è una malattia del sistema" e "scaturisce dalla mancanza di dinamismo del mercato".rispetto alle nuove imprese degli altri paesi dell'OCSE", ha confermato il Direttore di Palazzo Koch, aggiungendo che esse "subiscono una selezione insufficiente nei loro primi anni di vita"."Ne consegue che lerisultanodi quelle degli altri paesi avanzati".Fra i motivi che giustificano questo stato di cose vi sono: lae l'. "Abbiamo diverse disfunzioni a noi proprie - ha concluso - come l'ampia diffusione dell', l'esistenza di legami tra il mondo della politica e gli imprenditori e l'abitudine alle, tutti fattori chenell'economia e rallentano la distruzione creatrice e il ricambio delle imprese, con conseguenze negative per la crescita aggregata"."Le riforme strutturali necessarie a riportare l'Italia in carreggiata dovrebbero affrontare con coraggio e coerenza tali questioni, che sono diverse e complementari".