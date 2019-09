Bankitalia, l'eurocoin scende ancora a settembre

(Teleborsa) - In settembre l'eurocoin (€- coin) ha continuato a scendere (a 0,16 da 0,18 in agosto) restando comunque su livelli compatibili con una modesta espansione dell'attività nell'area.



Lo rileva Banca d'Italia secondo cui "continuano a pesare sull'indicatore la persistente debolezza del ciclo industriale e l'andamento della fiducia delle imprese, in particolare nel settore manifatturiero".



€- coin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro ed esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). © RIPRODUZIONE RISERVATA