Bankitalia, Italia ferma nel terzo trimestre. Calo spread significativo

(Teleborsa) - Dopo ilade a, l'economia italiana rallenta, con una. Lo afferma lanel Bollettino Economico, secondo cui "l'attività economica potrebbe essere rimasta pressochèrisentendo, anche nel nostro paese, soprattutto della debolezza della manifattura, a fronte di una crescita leggermente positiva nei servizi e di un modesto recupero nelle costruzioni. Permane ilsi trasmetta agli altri"Alla luce delle informazioni congiunturali più recenti - sottolinea Via Nazionale - i principali previsori istituzionali e privati hanno confermato le proiezioni di. Nella Nota di aggiornamento al Def invece, presentata dal governo a fine settembre, la crescita per ilI nuovi dazinei confronti"riguarderanno una quota relativamente limitata delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, ma glipotrebbero essereLa stima di Palazzo Koch è che siano colpiteper, ma vanno considerati gli effettiAnche per queste ragioni,è motivata da unInfine, ilcon il nuovo governoe i tassi sui titoli di Stato italianpere quelli nei riguardi