Bankitalia, indicatore Eurocoin in leggero calo a giugno

Lunedì 4 Luglio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Banca d'Italia ha comunicato che a giugno l'indicatore €-coin è lievemente sceso (allo 0,88 dallo 0,95 di maggio), rimanendo su livelli compatibili con una espansione del prodotto nell'area. Al calo dell'indicatore "hanno contribuito l'innalzamento della curva dei rendimenti dei titoli dell'area dell'euro e il rallentamento della produzione industriale", si legge in una nota di via Nazionale.



L'indicatore €-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).