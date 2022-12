Bankitalia identifica UniCredit come istituzione a rilevanza sistemica globale

(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha identificato il gruppo bancario UniCredit come(Global Systemically Important Institution, G-SII) autorizzata in Italia.Nella scelta hanno influito "soprattutto ladi valutazione delle banche sistemiche globali e ilrispetto ad altre valute rilevanti", si legge in una nota di Via Nazionale, che sottolinea come quest'ultimo aspetto "ha determinato un aumento degli aggregati espressi in euro riferiti alle banche non europee".Laper individuare e classificare le G-SII nelle diverse sottocategorie è definita nel regolamento delegato UE/2014/1222 della Commissione europea. Il regolamento contiene previsioni coerenti con quanto stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), in modo da garantire che annualmente siano identificate come G-SII le stesse banche europee incluse nella lista pubblicata dall'FSB con la medesima periodicità."Anche alla luce dell'", la Banca d'Italia ha esercitato il supervisory judgment al fine di continuare a identificare il gruppo bancario UniCredit come G-SII anche per il 2024, collocandolo nella prima sottocategoria di rilevanza sistemica globale.UniCredit, in base alla classificazione dell'anno scorso, dovrà mantenere dal 1° gennaio 2023 unaper le G-SII – espressa in termini di capitale di migliore qualità (common equity tier 1, CET1) – pari all'1% delle esposizioni complessive ponderate per il rischio. Tale riserva dovrà quindi essere mantenuta anche dal 1° gennaio 2024.