(Teleborsa) -. E' quanto emerso dall'audizione al senato di, vicedirettore di, dove ha parlato dellecontenute nella Nota di aggiornamento al DEF e di unase persisteranno le condizioni "distese" dei mercati.Certamente, le tensioni commerciali rappresentano un rischio - ha sottolineato - ma sono state compensate dall'andamento più favorevole delle condizioni di finanziamento all'economia.Quanto ai contenuti della, Signorini conferma che è, che sia anche selettiva, in quanto "essa oggi non può consistere nell'abbattere tutte le imposte"., anche se - sottolinea - va studiata pered evitare impatti distorsivi ed, in ogni caso, occorrerebbe "evitare invadenze indebite nella sfera privata delle persone" e "tutelare chi ha ancora difficoltà a utilizzare modalità di pagamento moderne". Più cauto sul discorso della, indicata fra le coperture, poiché la suaRispetto alla variazione del, in aumento quest'anno e poi in marginale diminuzione il prossimo, Signorini nota che "per un paese in cui il debito pubblico rappresenta uno dei principali fattori di fragilità, assicurare che la variazione di questo indicatore abbia quanto meno il segno giusto è il minimo". Per questo motivo"che siano definitiin corso d'anno e prontiin caso di scostamenti".Infine, Bankitalia ritiene che "unpuò avere effetti macroeconomici significativi",Lamette il punto invece su unae sulLo ha detto, Presidente della Conte dei Conti al Senato, aggiungendo che questo implica "unresi ed una più penetrantedei risultati raggiunti dai diversi programmi".Buscemi ha parlato anche della, affermando che deve passare per unain modo da creare "un ambiente più favorevole alla crescita" ed andrebbe perseguita anche con un "più esteso ricorso a strumenti di emersione spontanea".Ad avviare le audizioni odierne è stato, che ha parlato didel DEF e più diffusamente dellache ammonta a circa. Un fattore - ha detto - che mina la crescita.