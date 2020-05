Bankitalia, Franco: fondamentale sostenere liquidità imprese e aiuti a fondo perduto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È fondamentale che le imprese non chiudano in questa fase di difficoltà e un. A sostenerlo è ilall'evento online "L'Italia genera futuro" del Corriere della Sera: "nell'immediato è necessario uno sforzo eccezionale per sostenere la liquidità delle imprese colpite dalla crisi e quindi usare l'ingente liquidità messa a disposizione dall'eurosistema a tassi irripetibili".Per il Direttore generale, infatti,."Dobbiamo cercare di uscire al più presto da questa recessione, ne abbiamo i mezzi. Servono molta coesione e molta lungimiranza – ha dichiarato Daniele Franco – se guardiamo alla nostra storia nazionale, in varie circostanzeA preoccupare il Direttore generale sono anche il fronte istruzione e quello del turismo. Sul primo punto Franco ha sottolineato che "", mentre per quanto riguarda il settore economico ha ricordato che occupa più del 6% dell'occupazione italiana e che rappresenta il 6% del PIL e soffre di una situazione che il Direttore generale ha definito