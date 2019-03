Bankitalia: Fabio Panetta nuovo direttore generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre nel direttorio entrano i. A stabilirlo è stato il Consiglio superiore di Via Nazionale, su proposta del governatore Ignazio Visco.Panetta, già membro del direttorio in qualità di vice direttore generale, sarà il nuovo dg dal 10 maggio 2019: stessa decorrenza per i vice direttori Franco e Perrazzelli.La decisione arriva dopo laed è stata una mossa un po' a sorpresa, giunta anche perche a febbraio aveva "congelato" la conferma del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini.I due vicepremier,, ritenendo che Bankitalia non avesse agito con sufficiente rigore per prevenire le crisi bancarie degli anni precedenti. Ora, con la nomina di Panetta e il direttorio rinnovato, dovrebbe arrivare anche la conferma di Signorini., nato a Roma nel 1959 e laureato in economia nel 1982 all'università Luiss, è entrato in Bankitalia nel 1985 nel Servizio studi: dal 2007 al 2011 è stato a capo della sezione che si occupa di congiuntura e politica monetaria. Nell'ottobre del 2012 diventa vicedirettore generale, incarico confermato nell'ottobre del 2018. Nel suo curriculum si contano anche esperienze in diversi organismi internazionali (Fmi, Bce, Ocse).Per il nuovo componente del direttoriosi tratta di un ritorno, essendo entrato nel 1979 al Servizio studi e, dal 2011 al 2013, come direttore centrale dell'area Ricerca economica. Negli ultimi sei anni è stato il Ragioniere generale dello Stato e, lo scorso autunno, era finito nel mirino del M5S (insieme ad altri dirigenti del ministero dell'economia) durante la preparazione della manovra economica. Il suo incarico alla Ragioneria è in scadenza.Prima volta in Via Nazionale invece per, che prenderà il posto di Valeria Sannucci. La nuova vicedg è nata a Genova nel 1961 e attualmente è vicepresidente di A2A. Alle spalle ha una lunga carriera prima ai vertici di Intesa Sanpaolo e poi, dal 2013 al 2017, come Italy country manager per la banca britannica Barclays.