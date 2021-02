(Teleborsa) - L'indicatore Eurocoin continua ad aumentare a gennaio. Lo ha reso noto Banca d'Italia spiegando che, a gennaio, Eurocoin è salito a 0,99 da 0,38 di dicembre, indicando la "prosecuzione del recupero della dinamica di fondo dell'economia dell'area dell'euro".



L'andamento dell'indicatore - spiegano da Via Nazionale - "riflette prevalentemente la tenuta dell'attività manifatturiera e gli elevati livelli della fiducia delle imprese del comparto".



Eurocoin, sviluppato dalla Banca d'Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).





