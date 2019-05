Bankitalia, €-coin risale a maggio grazie a crescita vendite beni e auto

(Teleborsa) - Migliora marginalmente l'economia dell'Eurozona a maggio. Lo conferma la Banca d'Italia sulla base dell'andamento dell'indicatore €-coin, che è lievemente aumentato a 0,20 da 0,18 in aprile dopo sei cali consecutivi.



L'indicatore ha beneficiato del buon andamento delle immatricolazioni di autoveicoli e delle vendite al dettaglio, nonché del lieve recupero della fiducia di famiglie e imprese; resta tuttavia debole il contributo derivante dall'attività industriale.



€-coin è un indicatore sviluppato mensilmente dalla Banca d'Italia, che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro. Esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).