Bankitalia, Enzo Serata nuovo direttore della UIF da gennaio 2023

Mercoledì 28 Dicembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - Il Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, ha nominato Enzo Serata Direttore della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) con effetto dal 1° gennaio 2023.



Serata, che subentra a Claudio Clemente, Direttore della UIF dal 2013, ha ricoperto numerosi incarichi per la Banca d'Italia, anche in gruppi internazionali. Dal 2017 al 2022 è stato a Capo dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.



La UIF è stata istituita presso la Banca d'Italia nel 2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.