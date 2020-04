© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a partire dalla crisi del coronavirus, ancheglobale a cui le bancherispetto al passato, pur rimanendo comunqueÈ quanto si legge nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato da Bankitalia in cui si ricorda che la ", tra cui il basso indebitamento del settore privato, l'elevata vita media residua dei titoli pubblici, i progressi sul fronte della qualità degli attivi, dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità delle banche, i rischi di liquidità contenuti dell'industria del risparmio gestito, il miglioramento della posizione netta con l'estero".Per il debito pubblico, aggiunge Palazzo Koch, "un'eventuale accresciuta sensibilità dei corsi dei titoli di Stato agli andamenti dei mercati sarebbe verosimilmente attenuata dall'ampio e prolungato accomodamento monetario. Allo stesso tempo i".Bankitalia sottolinea poi che ledel coronavirus. "Il calo dell'attività economica riduce la domanda di servizi finanziari e indebolisce la capacità dei debitori di restituire i prestiti. Le tensioni sui mercati finanziari rendono il rifinanziamento all'ingrosso e la raccolta di nuovo capitale più difficili e costosi. La perdita di valore delle attività finanziarie in portafoglio comprime il capitale".Tra il 2007 e il 2019 il rapporto tra il capitale di migliore qualità e gli attivi ponderati per il rischio è quasi raddoppiato, i prestiti sono ora finanziati interamente dai depositi e non si ravvisano segnali di incrinature nella fiducia dei risparmiatori nei confronti delle banche. Le".L'attuale situazione però "accresce notevolmente i rischi per la stabilità finanziaria globale", rischi che "sono in significativo aumento"Per gran parte dei paesi si prospetta un, con tempi e intensità della ripresa molto incerti", sottolinea ancora Via Nazionale che ricorda come "i prezzi delle attività finanziarie hanno subito ampie riduzioni e la loro volatilità è aumentata, la liquidità sui mercati è diminuita.".Notevole incertezza rimane anche sulle "previsioni degli analisti sull'entità dellasono caratterizzate da notevole incertezza: quelle più favorevoli ne".