Bankitalia, debito pubblico scende a 2.439 miliardi di euro

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dagli ultimi dati dellasu fabbisogno e debito.La riduzione è da attribuire alledel Tesoro (-43,7 miliardi), che hanno(22,6 miliardi). Gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno complessivamente ridotto il debito di 2,3 miliardi.Guardando alla ripartizione per settori, il debito delleè diminuito di 23,2 miliardi e quello delledi 0,3 miliardi. Il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.A settembre lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 28,0 miliardi, in linea con il dato del 2018 mentre nei primi nove mesi del 2019 le entrate tributarie sono state pari a 305,2 miliardi, in diminuzione dell'1,0 per cento (3,1 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo è dovuto alla proroga all'autunno delle scadenze dei versamenti in autoliquidazione dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Al netto delle disomogeneità contabili si può stimare che la dinamica delle entrate tributarie sia stata più favorevole.