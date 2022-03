Bankitalia, debito pubblico in aumento a 2.713,9 miliardi

(Teleborsa) - Torna a crescere il debito pubblico dell'Italia attestandosi a gennaio a 2.713,9 miliardi di uro, con un aumento di 35,5 miliardi rispetto a dicembre 2021. E' quanto emerge dal supplemento "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" della Banca d'Italia, che attesta il debito appena sotto il massimo storico di 2.734,98 miliardi raggiunto nell'agosto del 2021.



L'aumento del debito - segnala l'Istituto di Via Nazionale - "riflette le maggiori disponibilità liquide del Tesoro (36,3 miliardi in più a 83,8 miliardi) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (+1,1 miliardi), mentre l'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche ha ridotto il debito per 1,8 miliardi".



Quanto alla ripartizione, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 34,7 miliardi e quello delle Amministrazioni locali di 0,8 miliardi, mentre il debito degli Enti di previdenza è rimasto stabile.



A gennaio la quota del debito delle Amministrazioni pubbliche detenuta dalla Banca d'Italia è risultata pari al 25,4 per cento (25,3 per cento a dicembre). La vita media residua del debito è rimasta stabile a 7,6 anni.



Le entrate tributarie a gennaio sono state pari a 39,8 miliardi, in aumento dell'8,6% (+3,2 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2021.