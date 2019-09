Bankitalia: da oggi nuovo faro su uso anomalo contanti

(Teleborsa) - Al via da oggi, lunedì 2 settembre, i controlli sull'utilizzo anomalo di contanti, spesso anticamera di riciclaggio ed evasione da parte della criminalità organizzata. Viene acceso un faro per chi movimenta complessivamente oltre 10mila euro in un mese fra prelievi e versamenti.



Sarà l'Uif, l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, a poter richiedere formalmente agli intermediari finanziari l'invio delle comunicazioni. Banche, Poste e istituti di pagamento dovranno fornire alla Uif i nominativi di chi supera il tetto, anche con più operazioni da oltre mille euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA