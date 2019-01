Bankitalia, crescono i prestiti alle famiglie e al privato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che, ricalcolati per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, hanno segnato un'. Dunque, anche i prestiti elargiti dagli istituti di credito alleitaliane hanno registrato una crescita del%, contro il +2,8 del mese precedente, mentre quelli concessi allesono aumentati dell', rispetto alla crescita dell'1,5% evidenziata nel mese di ottobre.Lonella pubblicazione, che, tra le altre cose,per le famiglie che lo scorso novembre hanno deciso di acquistare casa. Il, infatti, è stato pari al, rispetto al 2,24% registrato ad ottobre. Gli interessi sui nuovi finanziamenti alle società non finanziarie, invece, si sono attestati al 1,50%, contro l'1,52% di ottobre 2018. Viceversa, quelli sui nuovi prestiti di importo fino al milione di euro sono stati pari all'1,98 per cento, quelli sui nuovi prestiti di importo superiore al milione all'1,06 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,38 per cento.Dall'analisi di Bankitalia,registrato sulla scorta di alcune operazioni di cartolarizzazione. Lo scorso novembre c'è stata una diminuzione di 25,3 punti percentuali su base annua.