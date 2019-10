Bankitalia conferma previsioni Italia prossime a zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -conferma previsioni abbastanza pessimistiche sulla crescita dell'Italia, con uno e conper il futuro.Lo ha confermato il vicedirettore dell'Istituto di Via Nazionale,i, alla 51esima Giornata del credito, aggiungendo che fra i fattori di rischio che gravano sull'Italia e l'Eurozona vi sono in primo luogo i"L'attività risente dellanell'Area Euro, particolarmente sfavorevole nel settoredella, con cui le imprese italiane hanno stretti legami produttivi e commerciali".La dirigente di Palazzo Koch ha parlato anche delle aggregazioni bancarie, sollecitando un'accelerazione per porre rimedio al calo della redditività. La Perrazzelli ha parlato della, spiegando che "in passato le fusioni e le acquisizioni hanno rappresentato la modalità più diffusa e rapida con cui sono stati riassorbiti gli eccessi di capacità produttiva nel settore bancario, favorendo l'uscita dal mercato degli intermediari meno efficienti".