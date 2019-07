Bankitalia, arrivano nuove norme di orientamento Autorità Europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -una comunicazione atta a rendereper gli intermediari vigilati, gli orientamenti e leEba, Esma, Eiopa, leQueste, che saranno attuate dalla Banca d'Italia attraversoin linea con le prassi adottate nei principali paesi europei - tengono conto delle competenze all'interno del Meccanismo di vigilanza unico e contribuiscono alla complessiva semplificazione e trasparenza del quadro normativo.Nonostante tali orientamenti di vigilanza, in quanto indicazioni,da quelle indicate,nel caso in questa lo richieda,i, europee o nazionali, cui gli orientamenti di vigilanza fanno riferimento.Gli atti aventi natura normativa sono infatti disposizioni vincolanti per gli intermediari.