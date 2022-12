Bankitalia, accordo di cooperazione con Agenzia cybersicurezza

(Teleborsa) - Lae l'(ACN) hanno sottoscritto un. Si tratta del primo accordo per lo scambio informativo e la cooperazione siglato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ed è stato siglato dal direttore generale di Bankitalia Luigi Federico Signorini e dal direttore generale dell'ACN Roberto Baldoni.In uno scenario globale caratterizzato da un costante inasprimento della minaccia cyber, le due realtà "si impegnano a cooperare per, scambiando informazioni e realizzando sinergie virtuose per la protezione dalla minaccia cyber, secondo il paradigma della difesa partecipata", si legge in una nota.In particolare, la Banca d'Italia e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionaleper prevenire e contrastare incidenti cyber che, anche potenzialmente, possano riguardare gli ambiti di interesse di ciascuna istituzione. Inoltre, la collaborazione permetterà loriferiti a tecniche, tattiche e procedure di attacco o tecnologie di prevenzione e protezione dalle minacce cyber.