Bankitalia, a marzo prestiti in crescita a + 1,4%

(Teleborsa) -, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono ccontro lo 0,3 del periodo precedente.È quanto si legge nella pubblicazione mensile "Banche e moneta" di. Nel dettaglio,sui dodici mesi (2,5 in febbraio) mentre q(erano scesi dell'1,2 nel mese precedente).(in febbraio la riduzione era stata del 17,5 per cento); la variazione può risentire dell'effetto di operazioni di cartolarizzazione.erogati nel mese alle, comprensivi delle spese accessorie, si sono collocati all'(1,74 in febbraio) mentre quelli sulle(7,95 nel mese precedente).Nel mese di marzo sono, a + 5,7 per cento sui dodici mesi (contro il 6,2 in febbraio); lasullo stesso periodo dell'anno precedente contro una riduzione dell'1,5 in febbraio.Infine,. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia, infatti, gli istituti di credito hanno aumentato a 397 miliardi i titoli in portafoglio, contro i 383 del mese di febbraio, tornando ai livelli dell'ottobre 2019. La gran parte, come sempre, sono Btp, pari a 290 miliardi di euro.