Bankitalia; a luglio debito pubblico a 2.560 miliardi

(Teleborsa) - A luglio il debito pubblico italiano ha raggiunto quota 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente.



Come spiega Bankitalia nella pubblicazione mensile 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito', "L'incremento riflette oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (+23,3 miliardi, a 83,9)".



A luglio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in diminuzione del 5,7% (-2,7 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi sette mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 213,7 miliardi, in diminuzione del 9,4% (-22,1 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA