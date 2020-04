Bankitalia, a febbraio prestiti in calo per le aziende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(-1,1 nel mese precedente), mentre, contro lo 0,6 del periodo precedente; isui dodici mesi (come in gennaio).Sono i dati resi noti danella pubblicazione "Banche e moneta: serie nazionali". Sempre a febbraiosui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie,(1,76 in gennaio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all'8 per cento.(1,18 in gennaio); quelli sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione di euro sono stati pari all'1,86 per cento, mentre quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,75 per cento.