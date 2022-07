Bank of Russia: c'è possibilità di abbassare ulteriormente tassi interesse

(Teleborsa) - La Banca centrale russa, nell'odierna riunione di politica monetaria, si è trovata a scegliere tra l'abbassamento del tasso chiave all'8%, 8,5% o 9%, per poi procedere a una diminuzione del costo del denaro 150 punti base, dal 9,5% all'8%. Lo ha dichiarato la governatrice Elvira Nabiullina nella conferenza stampa che ha seguito l'annuncio sui tassi. "Abbiamo discusso sostanzialmente tre opzioni: 8%, 8,5% e 9% - ha spiegato - C'è ancora il potenziale per abbassare ulteriormente il tasso a medio termine, e lo abbiamo mostrato nelle nostre previsioni per il tasso chiave medio. Se guardi la traiettoria, sta gradualmente scendendo", ha affermato.

"Tutto dipenderà dalle informazioni che arriveranno - ha aggiunto Nabiullina, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Interfax - La situazione è incerta, ci sono molti fattori di alternanza multidirezionale e quindi adegueremo la politica monetaria per tornare al 4% entro il 2024, ma reagiamo tutte le informazioni in arrivo, ovviamente, alle tendenze emergenti".

"La dinamica delle importazioni è in linea con le nostre aspettative. Il dato ha iniziato a recuperare dopo un sostanziale calo - ha detto la funzionaria - Le importazioni dei consumatori stanno aumentando principalmente a causa dell'apertura di nuove rotte di approvvigionamento. Non ci sono ancora chiari segnali di ripresa in termini di importazioni intermedie e di investimento".

"L'attività di prestito si è leggermente ripresa, sebbene sia ancora contenuta - ha aggiunto - I mutui stanno recuperando più rapidamente, anche se principalmente a causa dei programmi preferenziali. Anche i prestiti al consumo non garantiti hanno iniziato a crescere. I prestiti alle imprese sono in ripresa e i prestiti in rublo stanno sostituendo i prestiti in valuta estera".