Bank of Japan, target inflazione ancora lontano nonostante debolezza yen

(Teleborsa) - La Bank of Japan ha confermato la scorsa settimana una politica ultra espansiva, pur annunciando l'avvio del tapering, in considerazione di un'inflazione che resta ancora lontana dal target. Le stesse considerazioni che, nel meeting precedente di ottobre, avevano convinto i banchieri giapponesi a mantenere invariate tutte le misure di politica monetaria predisposte durante la pandemia.

Secondo i verbali dell'incontro del 27-28 ottobre, alcuni membri del Board, giudicando le pressioni inflazionistiche ancora deboli a dispetto dei maggiori costi alla produzione legati al deprezzamento dello yen, avevano ritenuto opportuno mantenere l'allentamento monetario, giudicando l'obiettivo di inflazione del 2% ancora lontano. In più, i banchieri si erano mostrati ancora preoccupati per l'impatto delle strozzature nelle catene di approvvigionamento e della diffusione della variante Delta sulla ripresa economica del Giappone.

Un membro ha affermato che la politica monetaria andrebbe normalizzata in Giappone quando l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2% sarà raggiunto in modo stabile, indipendentemente dagli sviluppi di altre economie - si legge nei verbali - e, dato che l'obiettivo non era stato raggiunto, non c'era assolutamente motivo di adeguare l'allentamento monetario.

Un altro membro ha affermato che, sebbene i prezzi siano aumentati di recente, condizionati principalmente dal deprezzamento dello yen, è improbabile che una maggiore pressione inflazionistica riduca l ricchezza in Giappone e la banca centrale dovrebbe proseguire il potente allentamento monetario avviato in pandemia.

Alcuni membri della BOJ hanno poi osservato che l'indebolimento dello yen ha avuto un effetto positivo sull'economia giapponese, anche se l'efficacia nello stimolo dell'export appare ridotta rispetto al passato.