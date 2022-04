Bank of Japan taglia outlook per maggior parte delle regioni del paese

Lunedì 11 Aprile 2022, 08:15







(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone ha tagliato il giudizio sulla quasi totalità delle regioni del paese, con il governatore Haruhiko Kuroda che ha avvertito di "altissima incertezza" sulle ricadute della crisi ucraina, sottolineando i crescenti rischi per la ripresa economica. "C'è un'altissima incertezza su come gli sviluppi in Ucraina potrebbero influenzare l'economia e i prezzi del Giappone", ha detto in un discorso che ha seguito la pubblicazione del "Regional Economic Report" trimestrale.



"Secondo le valutazioni delle regioni di tutto il Giappone, molte di loro hanno mantenuto la loro valutazione secondo cui le rispettive economie avevano mostrato una ripresa. Rispetto alla valutazione precedente, tuttavia, otto regioni hanno rivisto al ribasso le proprie valutazioni, riflettendo principalmente una recrudescenza del Covid-19 e vincoli dal lato dell'offerta in alcuni settori", si legge nel rapporto della Bank of Japan. Solo la regione di Chugoku, su nove, mostra un outlook stabile.